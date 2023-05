Hai người tử vong khi rượt đuổi nhau giữa đêm

Hải PhòngTrong lúc rượt đuổi đánh nhau, ba thanh niên chạy xe máy lên cầu vượt Lạch Tray và va chạm với xe container khiến hai người chết tại chỗ.

Khoảng 0h30 ngày 28/5, ba thanh niên trên hai xe máy đuổi theo một xe máy kẹp ba trên đường Nguyễn Văn Linh. Nhóm chạy phía sau vừa đi vừa hò hét, giơ những chai bia đe dọa nhóm phía trước, gây náo loạn đường phố.

Khi lên cầu vượt Lạch Tray, một xe máy va chạm với xe container chạy chiều ngược lại. Hậu quả Vũ Bảo An, 19 tuổi, trú huyện An Dương và một người tên Duy tử vong tại chỗ. Phạm Khánh Duy, 17 tuổi, trú quận Kiến An, gãy chân, chấn thương mặt, đang cấp cứu ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, theo Công an TP Hải Phòng.

Vụ tai nạn khiến hai người tử vong, một xe bốc cháy. Ảnh: Xuân Hoa

Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng, mảnh vỡ văng khắp đường. Riêng xe do An điều khiển bốc cháy. Cầu vượt Lạch Tray ùn tắc đến 5h sáng.

Đường Nguyễn Văn Linh dài hơn 4 km, rộng 25 m, điểm đầu là cầu vượt Lạch Tray, điểm cuối là cầu vượt An Đồng. Do vốn là một đoạn của tuyến quốc lộ 5, kết nối trung tâm thành phố với khu phía đông, cảng Chùa Vẽ và khu kinh tế Đình Vũ, tuyến đường này có mật độ giao thông lớn, nhiều xe container.

Cầu vượt Lạch Tray không cho xe hai bánh đi lên cầu, tuy nhiên nhiều người không chấp hành.

Công an quận Ngô Quyền đang điều tra vụ tai nạn.

Lê Tân