Hai người tử vong khi dọn vệ sinh cống thoát nước

Đà NẵngXuống cống sâu khoảng 8 m ở phường Ngũ Hành Sơn dọn vệ sinh, hai nạn nhân bị ngạt khí và tử vong, trưa 26/8.

Khoảng 11h50, một người đàn ông đi giao ga trên đường Nguyễn Thức Đường, phường Ngũ Hành Sơn, thấy miệng cống thoát nước mở nên định đậy nắp lại thì phát hiện dưới đáy cống có hai người đàn ông nằm bất động. Gọi không thấy trả lời, người này đã báo công an.

Cảnh sát cứu nạn cứu hộ triển khai đội hình để đưa thi thể hai nạn nhân tử vong lên bờ. Ảnh: Công an cung cấp

Công an thành phố điều hai xe cứu hộ cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác định hai nạn nhân mắc kẹt dưới cống sâu khoảng 8 m, đã tử vong. Cả hai được đưa lên miệng cống sau khoảng 10 phút.

Theo cơ quan chức năng, hai người được một công ty thuê dọn vệ sinh cống để bàn giao cho Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố. Khi xuống vệ sinh, họ bị ngạt khí và tử vong.

