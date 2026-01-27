Hai người Trung Quốc trộm két sắt nhà dân ở Đà Nẵng

Đà NẵngĐột nhập nhà dân, cạy phá két sắt lấy nhiều vàng bạc, hai người Trung Quốc bỏ trốn bằng tàu hỏa nhưng bị bắt dọc đường.

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã bắt Ling Zingfeng (46 tuổi) và Yang Jun Yun (39 tuổi), quốc tịch Trung Quốc, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Ling Zingfeng và Yang Jun Yun khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 24/1, nam chủ nhà 33 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, trình báo hơn 17h, cả nhà đi ra ngoài, đến gần 20h quay về thì phát hiện két sắt mini trong phòng ngủ bị cạy phá, cửa thoát hiểm tầng trệt có dấu hiệu bị đột nhập. Tổng giá trị tài sản bị lấy khoảng 300 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn và Phòng Kỹ thuật hình sự đã khám nghiệm hiện trường, xác định nghi phạm là hai người nước ngoài. Sau khi trộm, họ thay quần áo, vứt đồ ngụy trang vào thùng rác ven đường rồi tẩu thoát theo nhiều hướng.

Nhận định các nghi phạm có khả năng rời khỏi địa bàn, trinh sát triển khai lực lượng tại bến xe, nhà ga, sân bay. Tối 25/1, phát hiện Ling Zingfeng và Yang Jun Yun đã mua vé tàu đi Hà Nội, tổ công tác phối hợp với Công an Nghệ An đã bắt giữ khi tàu dừng tại ga Vinh.

Theo lời khai, hai người Trung Quốc này nhập cảnh Việt Nam để đánh bạc, sau khi thua hết tiền đã nhiều lần cạy cửa trộm tài sản nhà dân. Sau mỗi vụ trót lọt, họ mang tài sản ra Hà Nội tiêu thụ rồi quay lại Đà Nẵng.

Nhà chức trách thu tang vật gồm: 8 thỏi bạc, 3 lắc vàng, một dây chuyền vàng, một bông tai vàng và hai đồng hồ. Công an đã di lý hai nghi phạm về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Ngọc Trường