Hai người Trung Quốc đào trộm mộ cổ của vua nhà Hậu Lê

Thanh HóaHai người đàn ông Trung Quốc mang thiết bị đến dò tìm, đào bới ngôi mộ cổ 520 năm của vua Lê Thúc Tông để tìm kiếm cổ vật.

Ngày 7/5, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự hai nghi can Shen JiangYang, 43 tuổi và Deng ZhiJi, 41 tuổi, đều quê ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để điều tra cáo buộc xâm phạm mồ mả, hài cốt.

Hai nghi can và tang vật gây án. Ảnh: Lam Sơn

Theo công an, khuya ngày 3/5, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa phát hiện khu lăng mộ vua Lê Túc Tông ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập, xâm hại.

Tại đây, cán bộ Trung tâm tìm thấy một số vật dụng nằm ngoài khuôn viên tường bao phía sau lăng mộ. Nghi vấn là dụng cụ của nhóm chuyên đào phá mộ cổ bỏ lại sau khi săn tìm đồ cổ, vị cán bộ báo công an.

Nhà chức trách Thanh Hóa sau đó xác định nghi can gây ra sự việc là Shen JiangYang và Deng ZhiJi song đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Lần theo dấu vết của các nghi can, đến 14h ngày 4/5, công an bắt cả hai tại khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để chuẩn bị về nước.

Shen JiangYang và Deng ZhiJi khai ngày 28/4 đã nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái với mục đích săn tìm cổ vật ở khu mộ cổ của các bậc vua chúa hoặc mộ của người giàu có thời phong kiến hòng đánh cắp đồ tuỳ táng bên trong.

Khi vào Việt Nam, nhóm này mang theo bộ dụng cụ chuyên dụng là cây săm bằng kim loại chuyên dùng săn tìm đồ cổ và máy gắn thiết bị cảm ứng dò tìm kim loại. Tại thành phố Thanh Hóa, bộ đôi thuê xe máy đến khu lăng mộ vua Lê Túc Tông quan sát, nghiên cứu địa hình đồng thời chuẩn bị thêm một số vật dụng hỗ trợ khác như khoan điện cầm tay, dây thừng, cưa tay, bao bì, cuốc xẻng...

Trong ngày 3/5, nhóm này đã săm thăm dò và đào bới khu lăng mộ nhưng không tìm được gì có giá trị. Khi phát hiện có người qua lại, nhóm bỏ lại dụng cụ, bỏ trốn.

Lăng mộ vua Lê Túc Tông ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc. Ảnh: Lê Hoàng

Lê Túc Tông (1488-1505) tên thật là Lê Thuần, con trai thứ ba của Lê Hiến Tông. Tháng 7/1504, sau khi vua Lê Hiến Tông qua đời, Lê Thuần lên ngôi lấy niên hiệu Thái Trinh.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vua Lê Túc Tông lâm bệnh nặng, băng hà ở tuổi 17. Ông tại vị chỉ 6 tháng. Mộ vua Lê Túc Tông nằm quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, cách khu vực trung tâm khoảng 4 km về phía đông, trên một sườn đồi thoai thoải.

Lê Hoàng