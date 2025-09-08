Hai người trúng giải độc đắc Mỹ 1,8 tỷ USD

Hai người ở Texas và Missouri cùng trúng độc đắc Powerball 1,8 tỷ USD, chia đôi giải thưởng lớn thứ hai lịch sử giải xổ số Mỹ.

Trong kỳ quay số tối 6/9, dãy số độc đắc (jackpot) là 11, 23, 44, 61, 62, số Powerball là 17. Hiệp hội Xổ số Đa bang (MUSL) của Mỹ, đơn vị quản lý Powerball, cuối ngày cho biết hai người chơi từ Texas và Missouri đã trúng giải, dẫn đến chia đôi giải thưởng trị giá 1,787 tỷ USD.

Người trúng giải có thể chọn một trong hai cách để nhận một nửa giải jackpot: nhận 893,5 triệu USD qua 30 lần thanh toán trong 29 năm hoặc nhận khoản thanh toán một lần 410,3 triệu USD.

Tấm vé trúng thưởng ở Texas được bán tại một cửa hàng tiện lợi tại trạm xăng Big's 103 ở thành phố Fredericksburg. Cửa hàng sẽ nhận 250.000 USD vì bán ra vé số trúng jackpot.

Một khách hàng khoe vé số vừa mua tại một cửa hàng rượu ở Hawthorne, California, ngày 5/9. Ảnh: AP

Chưa rõ vé trúng thưởng ở Missouri được bán ở đâu. Danh tính những người trúng chưa được công bố.

Đây là giải jackpot lớn thứ hai trong lịch sử Powerball, trò chơi xổ số ra đời từ năm 1992 để thay thế trò Lotto America. Powerball được chơi tại 45 bang, với các kỳ quay được tổ chức vào tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần.

Người chơi chọn 5 số trong một dãy từ 1 đến 69. Số thứ sáu, gọi là Powerball, được chọn trong một dãy khác, từ 1 đến 26. Khả năng trúng giải là 1/292,2 triệu, thấp hơn nhiều so với xác suất bị sét đánh. Giải jackpot khởi điểm từ 20 triệu USD, tích lũy dần nếu không có người trúng.

Giải jackpot cao nhất lịch sử Powerball là 2,04 tỷ USD, được bán ra ở California vào năm 2022.

Đức Trung (Theo NBC News, AP)