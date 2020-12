Hai người trốn khỏi khu cách ly

An GiangĐinh Văn Út, 33 tuổi và Trần Văn Trứ, 32 tuổi, đã trốn khỏi khu cách ly tập trung sau khi nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Út và Trứ cùng quê tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang, sang Campuchia làm ăn. Tối 5/12, cả hai vượt biên để về nhà, bị lực lượng biên phòng phát hiện, đưa vào khu cách ly tập trung tại thị trấn An Phú.

Rạng sáng nay, họ bỏ trốn, trước khi cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện An Phú phát thông báo và huy động lực lượng khẩn cấp truy tìm.

Đến trưa, cơ quan chức năng phát hiện Út và Trứ đang lẩn trốn trong cánh đồng ở xã Phú Hữu, giáp biên giới Campuchia, xa khu cách ly khoảng 16 km. Cả hai bị đưa trở lại khu cách ly để xử lý, ông Đoàn Bình Lâm - Phó chủ tịch UBND huyện An Phú cho biết.

Khu cách ly tập trung tại thị trấn An Phú có sức chứa khoảng 120 người. Tại đây đang cách ly khoảng 50 người từ Campuchia về nước.

Việt Nam đã ghi nhận 1.366 ca nhiễm Covid-19, trong đó 1.220 trường hợp khỏi bệnh, 35 người tử vong. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định.

