Hai người tìm mọi cách lách xe máy ngược chiều phố đông

Hà NộiKhông đội mũ bảo hiểm, hai thanh niên điểu khiển xe máy đi ngược chiều len lỏi qua các phương tiện đúng chiều, hôm 9/9 tại Nguyễn Xiển.

Hai thanh niên đi xe máy ngược chiều chặn đầu ôtô Video: CTV

Tình huống giao thông: Đường đông xe, hai nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm len lỏi ngược chiều giữa dòng xe. Ôtô có gắn camera hành trình buộc phải dừng lại khi cả hai người này chắn lối phía trước.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phép đi ngược chiều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác. Đặc biệt khi đường đông xe, việc len lỏi chắn lối có nguy cơ gây ùn tắc đường cục bộ. Ngoài ra, khi đi xe máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

Nghị định 168/2024 quy định xe máy đi ngược chiều bị phạt 4-6 triệu đồng, cũng theo Nghị định này, người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bị phạt 400.000-600.000 đồng.

Nguyên Vũ