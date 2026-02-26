Đồng ThápChiếc xe máy bị nghiền nát dưới gầm xe tải nhưng may mắn hai người đi xe máy thoát chết, hôm 25/2 tại đại lộ Phạm Hùng.

Hai người thoát chết trong gầm xe tải Video: CTV

Tình huống giao thông: Hai người đi xe máy chuyển hướng trước đầu xe tải rơi vào điểm mù, xe tải chèn qua xe máy và cuốn cả hai người vào gầm xe. May mắn hai người chỉ bị xây xước nhẹ, chiếc xe máy hư hỏng hoàn toàn.

Kỹ năng lái xe: Người đi xe máy cần chủ động tránh xa những chiếc xe lớn nhiều điểm mù như xe tải và không cắt ngang đầu những chiếc xe này để chuyển hướng vì lái xe rất khó khăn trong việc xử lý những tình huống này.

Khu vực phía trước và sát hai bên đầu xe tải là nơi vùng điểm mù lớn của tài xế, vì vậy những phương tiện nhỏ như xe máy, xe đạp, thậm chí ôtô con nếu chuyển hướng bất ngờ ở khu vực này sẽ gần như rơi vào tình huống va chạm. Cách tốt nhất là tránh thật xa những xe khổ lớn khi lưu thông trên đường đông đúc.

Nguyên Vũ