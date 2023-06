Hai người suýt chết sau ăn so biển nướng

Quảng NinhHai người đàn ông 64 và 57 tuổi, ăn con so nướng bị nôn, khó thở, tê bì tay chân, sau đó hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch.

Ngày 10/6, bác sĩ Nguyễn Thế Hưng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết cả hai được cấp cứu thải độc, hồi sức tích cực, thở máy, rửa dạ dày suốt 24 tiếng. Hiện, người bệnh qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, có ý thức phản xạ cơ, tay chân đáp ứng y lệnh của bác sĩ. Tuy nhiên, bệnh nhân cần theo dõi tích cực để phòng biến chứng.

Trước đó, hai bệnh nhân cùng ăn con so biển nướng, sau ăn xuất hiện tình trạng tê bì môi lưỡi, yếu tay chân, nôn, khó thở, tiên lượng tử vong.

Bệnh nhân bị ngộ độc đang được theo dõi tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tetrodotoxin có trong so biển là chất độc nguy hiểm, tập trung chủ yếu ở buồng trứng. Chất độc này chịu được nhiệt độ cao, đun sôi, phơi hay sấy khô thì độc tố vẫn tồn tại. Do đó, thịt so biển được đun nấu chín cũng có thể còn tồn lưu độc tố.

Độc tố so biển tác động mạnh lên thần kinh, tim mạch và tiêu hóa. Khi ăn, người bệnh xuất hiện cảm giác như tê môi, lưỡi, tay, chân, liệt các cơ vận động, cơ hô hấp, giãn đồng tử, nôn, đau bụng, tiêu chảy, có thể gây rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp. Bệnh nhân dễ rơi vào tình trạng suy hô hấp, thiếu oxy não, tổn thương thần kinh, ngừng tim, ngừng thở, thậm chí tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Hiện không có thuốc giải độc đặc hiệu. Bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện người bị ngộ độc do ăn so biển cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.

Con so biển. Ảnh: Wikipedia

Minh An