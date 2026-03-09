Hai người phụ nữ góp tiền mua nhà, sống chung sau ly hôn

Trung QuốcSau đổ vỡ hôn nhân, Liang và Li quyết định không đi bước nữa mà dọn về chung sống, cùng mua nhà và chăm sóc con cái suốt 13 năm qua.

Sau khi ly hôn, Liang Shichun (59 tuổi) và người bạn thân Li Yan (51 tuổi) tình cờ gặp nhau tại một nhà máy. Liang từng bị chồng cũ bạo hành tinh thần, còn Li cay đắng nhận ra chồng kết hôn với mình chỉ nhằm hưởng lợi từ căn nhà do công ty cấp.

Sự đồng điệu về hoàn cảnh đã gắn kết họ. Thậm chí, mẹ của Liang luôn coi Li như con gái ruột trong nhà. Năm 2013, sau khi cùng thành lập một doanh nghiệp chống thấm công trình, cả hai tích cóp đủ tiền mua một căn hộ ba phòng ngủ tại Nam Ninh, Quảng Tây. Tại đây, họ chia sẻ mọi chi phí sinh hoạt và cùng gánh vác khoản vay trả góp ngân hàng.

"Ở cùng bạn thân khiến tôi cảm thấy như mình được sống lại. Chúng tôi chia sẻ những cảm xúc tương đồng và cùng nhau giải quyết mọi vấn đề", Liang nói.

Li Yan (trái) và Liang Shichun sống chung sau ly hôn. Ảnh: Southern Metropolis Daily

Li Yan không có con, nên cô coi Xiao Ju - con gái của Liang - như ruột thịt. Cô thường xuyên nấu ăn và chăm lo cho cô bé suốt những năm đi học. Ngược lại, chính nhờ sự đồng hành của Li, Liang mới lần đầu được trải nghiệm những niềm vui giản đơn như đi xem phim, ăn lẩu hay du lịch. Họ trở thành điểm tựa cho nhau mỗi khi đau ốm.

Câu chuyện của Liang và Li phản ánh sự chuyển dịch trong cấu trúc xã hội. Chỉ tính riêng năm 2024, Trung Quốc ghi nhận khoảng 2,74 triệu cặp vợ chồng ly hôn, cho thấy sự thay đổi góc nhìn đối với mô hình gia đình truyền thống. Từ đầu năm nay, ngày càng nhiều bà mẹ đơn thân tại đất nước tỷ dân thành lập các nhóm "bạn đồng hành sau ly hôn" để cùng chung sống và nuôi dạy con cái.

Xu hướng này cũng đang lan rộng ra toàn cầu. Tại Nhật Bản, đài NHK từng gây chú ý với bộ phim tài liệu kể về nhóm 7 cụ bà độc thân ngoài 80 tuổi mua chung cư để chăm sóc nhau lúc xế chiều. Ở Mỹ, trong bối cảnh giá nhà leo thang, số lượng người độc thân gia tăng, nhiều người bắt đầu chọn sống cùng bạn bè. Theo dữ liệu từ Attom Data Solutions, số lượng người cùng mua nhà có họ khác nhau tại Mỹ đã tăng gần 8 lần trong giai đoạn 2014-2021.

Sierra Thompson, một nhà hoạt động xã hội Mỹ, nhận định nếu thoát khỏi tư duy chủ nghĩa cá nhân, chúng ta sẽ thấy lợi ích to lớn của việc sống chung, cùng đầu tư tài sản và tạo nên gia đình với chính những người bạn của mình. Điều này mang lại hiệu quả rất lớn về mặt kinh tế và tinh thần.

Nhật Minh (Theo SCMP/QQ/Insider)