Hai người nước ngoài giăng bẫy đổi tiền ảo USDT

Bắc NinhBi Shuang và Cui Feiyang vờ cần đổi tiền ảo USDT sang tiền Việt Nam để dụ nạn nhân đến điểm hẹn rồi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Bi Shuang và Cui Feiyang, đều 28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, hai người dùng mạng xã hội WeChat để tìm kiếm các nạn nhân có nhu cầu giao dịch tài sản giá trị lớn. Ngày 8/1, hai nghi can đóng giả người cần đổi tiền ảo USDT sang tiền Việt Nam để hẹn gặp anh Liu Wei.

Sau khi nhận 120 triệu đồng, Bi Shuang lấy lý do rời đi trước, còn Cui Feiyang đưa nạn nhân đến quán trên đường Hàn Thuyên, phường Kinh Bắc. Lợi dụng sơ hở khi ăn uống, Cui Feiyang lẻn ra cửa sau bỏ trốn.

Cùng kịch bản này, ngày 26/1, hai người hẹn gặp anh Wang Chang Liang tại một quán cà phê để mua 3 chiếc iPhone với tổng giá trị khoảng 93 triệu đồng. Sau khi lấy máy với lý do đi kiểm tra, chúng tiếp tục dẫn dụ nạn nhân đến quán ăn trên để tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội và khai tài sản chiếm đoạt được mang đi bán lấy tiền chia nhau.

Do vụ việc có yếu tố nước ngoài, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đề nghị phối hợp điều tra, xác minh lý lịch tư pháp của các bị can; đề nghị thực hiện công tác bảo hộ quyền công dân với Cui Feiyang và Bi Shuang theo quy định pháp luật.

Phạm Dự