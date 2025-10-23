Hai người nằm sát dải phân cách cao tốc trong đêm

Hai người nằm sát dải phân cách trên cao tốc Video: Quang Anh

Tình huống giao thông: Trời tối, tầm nhìn hạn chế, lái xe có gắn camera hành trình đang đi tốc độ khoảng 95 km/h bị giật mình khi loáng nhìn thấy có người nằm sát dải phân cách, may mắn lái xe kịp thời xử lý tình huống nên không có gì đáng tiếc xảy ra. Đối diện hai người này, ở làn khẩn cấp là một chiếc xe máy trong tư thế đổ nằm xuống đường. Đoạn cao tốc này có tốc độ tối đa 100 km/h.

Kỹ năng lái xe: Cao tốc là đường chỉ dành riêng cho ôtô đi tốc độ cao, người đi xe máy không được phép đi vào. Tình huống có người và xe máy nằm ở làn đường sát dải phân cách cho phép ôtô đi tốc độ tối đa trong điều kiện trời tối tầm nhìn hạn chế như trong video là vô cùng nguy hiểm.

Nghị định 168/2024 quy định, người đi xe máy vào cao tốc sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn mức phạt sẽ là 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Với người lái ô tô trên cao tốc, nếu không có xe gần kề phía trước cần luôn sử dụng đèn chiếu xa, quan sát rộng hai bên để có thể đối phó với những tình huống khẩn cấp.

Nguyên Vũ