Hai người Mỹ bị tố gian lận gần 7 triệu USD trợ cấp tem phiếu

MỹHai chủ hiệu tạp hóa ở Mattapan, bang Massachusetts bị cáo buộc gian lận gần 7 triệu USD khi đổi trợ cấp SNAP thành tiền mặt để hưởng chênh lệch.

Công tố viên liên bang Leah Foley trong họp báo ngày 17/12 cho biết Antonio Bonheur, 74 tuổi và Saul Alisme, 21 tuổi, mở hai tiệm tạp hóa nhỏ trên đường Blue Hill Avenue, ở Mattapan, bang Massachusetts với rất ít thực phẩm bày bán, nhưng lại đổi lượng lớn trợ cấp Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), còn được gọi là tem phiếu thực phẩm, sang tiền mặt.

SNAP là khoản trợ cấp được chuyển vào Thẻ Phúc lợi Điện tử (EBT) cho người thụ hưởng hàng tháng, để họ mua các loại thực phẩm thiết yếu. Bonheur và Alisme, đều là người Mỹ gốc Haiti, bị cáo buộc mở dịch vụ đổi tiền trợ cấp SNAP, vốn chỉ được dành để mua thực phẩm, sang tiền mặt để hưởng khoản chênh lệch.

Các đặc vụ ngầm đã theo dõi hai tiệm tạp hóa này từ đầu năm, phát hiện bất kỳ ai sở hữu thẻ EBT đều có thể dễ dàng đổi hàng trăm USD tiền trợ cấp SNAP thành tiền mặt tại đây.

Một đặc vụ đã đổi 120 USD trong tài khoản SNAP lấy 100 USD tiền mặt tại một tiệm. Hai nghi phạm còn bị cáo buộc đổi rượu lấy tiền trợ cấp SNAP.

Công tố viên cho biết Bonheur đã đổi tổng cộng 6,8 triệu USD tiền trợ cấp SNAP từ năm 2022. Từ tháng 5, Alisme cũng đổi 122.000 USD. Cả hai bị truy tố tội gian lận tem phiếu thực phẩm.

"Vụ gian lận cho thấy hành vi gian lận trợ cấp SNAP dễ dàng đến mức nào", bà Foley nói. Khoảng 42 triệu người ở Mỹ nhận trợ cấp SNAP, trong đó có hơn một triệu người ở Massachusetts.

Bên trong một trong hai tạp hóa bị cáo buộc gian lận SNAP ở Mattapan, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: WBUR

Công tố viên Foley còn cáo buộc một trong hai chủ tiệm tạp hóa sở hữu thẻ EBT đứng tên mình. Bà cho rằng giới chức Massachusetts không kiểm tra đầy đủ hồ sơ xin trợ cấp của người này, cũng như từ chối cung cấp thông tin cho chính quyền nhằm phục vụ điều tra gian lận trợ cấp.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các bang cung cấp dữ liệu về người thụ hưởng SNAP, bao gồm cả tình trạng nhập cư của họ, trong cuộc điều tra. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết chính phủ sẽ cắt ngân sách với các bang không tuân thủ.

Phát ngôn viên của Thống đốc Maura Healey cho biết vụ gian lận ở Mattapan không liên quan đến quyết định từ chối chia sẻ dữ liệu cá nhân của người thụ hưởng với chính quyền.

"Massachusetts sẽ tiếp tục sát cánh cùng các hộ gia đình trong bang bằng cách không nộp thông tin cá nhân của họ cho Tổng thống Trump và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE)", phát ngôn viên Thống đốc nói.

Đức Trung (Theo WBUR, AP, ABC News)