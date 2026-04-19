Hai người mất tích trên sông Tiền sau tiệc sinh nhật

Tối qua, ông Võ Văn Tùng (53 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, Đồng Tháp) cùng ông Trịnh Quang Sơn (73 tuổi, ở TP HCM) và khoảng 10 người dự tiệc sinh nhật trên tàu du lịch do Nguyễn Thanh Tân (23 tuổi) điều khiển, chạy trên sông Tiền.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nam An

Khoảng 21h30, sau khi kết thúc tiệc, tàu cập bến tại cầu phao dẫn vào cảng du thuyền Mỹ Tho để khách lên bờ. Lúc này, trên tàu còn vợ chồng ông Tùng, ông Sơn và ba người khác. Khi bước từ tàu lên bờ, hai người trượt chân rơi xuống sông. Mực nước ở khu vực sâu gần 5 m.

Cảnh sát dùng tàu cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Nam An

Những người có mặt lập tức hô hoán, đồng thời gọi lực lượng cứu hộ. Cảnh sát điều ca nô tìm kiếm nhưng chưa thấy hai nạn nhân. Công tác tìm kiếm đang được tiếp tục.