Hai người lao xuống suối cứu bé gái bị lũ cuốn

Yên BáiThấy một cháu bé đạp xe qua đập tràn suối Ngòi Bục bị nước lũ cuốn trôi, anh Trần Mạnh Cường và Vũ Ngọc Kiên lập tức nhảy xuống cứu, chiều 27/6.

Lúc đó khoảng 16h, cháu bé đã bị nước cuốn ra cách bờ khoảng 10 mét. Anh Cường, 34 tuổi, ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên bơi ra túm được cháu nhưng nước lũ ngập ngang cổ lại chảy xiết, lòng suối nhiều đá tảng trơn trượt nên không thể quay vào bờ, chỉ cố hết sức để không bị cuốn.

Rất may lúc đó anh Kiên ra đến nơi hỗ trợ, anh Cường chuyển cháu bé để đưa lên bờ còn mình quay lại vớt chiếc xe đạp.

Thời điểm xảy ra vụ việc hai bên bờ không có người qua lại. Đưa bé gái đến nơi an toàn, anh Kiên và Cường liên hệ với gia đình cô bé.

Anh Cường cứu được bé gái tên Oanh bị nước lũ cuốn trôi trong lúc đạp xe qua đập tràn suối Ngòi Bục, xã An Thịnh, chiều 27/6. Ảnh: Vũ Kiên

Ông Triệu Quốc Toản, Chủ tịch UBND xã An Thịnh, cho biết bé gái được anh Kiên và anh Cường cứu là Ngô Vi Oanh, 10 tuổi, ở thôn An Phú, xã An Thịnh, huyện Văn Yên. "Hành động của hai anh rất dũng cảm và kịp thời đã cứu được bé gái bị nước cuốn trôi", ông Toản nói.

Nghe tin con gặp nạn ở đập tràn suối Ngòi Bục (khu vực lâm trường) và đã được giải cứu, bố của bé Vi Oanh vội vã có mặt tại hiện trường. Người đàn ông liên tục cảm ơn hai ân nhân, hứa ngày hôm sau (28/6) sẽ đến nhà anh Kiên và anh Cường để cảm ơn, rồi đưa con về nhà để ổn định tinh thần.

Anh Cường tiếp tục ra dòng nước lũ kéo xe đạp của bé gái lên bờ tại đập tràn suối Ngòi Bục, xã An Thịnh, chiều 27/6. Ảnh: Vũ Kiên

Hình ảnh anh Kiên và anh Cường lao ra giữa dòng lũ cứu bé gái được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút hàng hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận khen ngợi.

"Đúng là người hùng giữa thời bình. Cháu bé may mắn gặp được hai anh KIÊN CƯỜNG mới có thể thoát nạn", người dùng tên Hoàng Huân viết.

Nhưng anh Cường cho rằng đây là việc nên làm, không ai có thể đứng nhìn bé gái gặp nạn, dù nước có xiết, dòng chảy mạnh hơn họ vẫn hành động như thế nếu gặp hoàn cảnh tương tự.

Quỳnh Nguyễn