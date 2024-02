Hai người lạng lách, đánh người trên vành đai 2 bị triệu tập

Hà NộiHai người lái xe máy lạng lách trên đường vành đai 2, tạt đầu và hành hung lái xe, bị công an mời lên làm việc.

Sáng 27/2, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết sau khi nhận trình báo của chị Nguyễn Thúy Anh vào chiều hôm qua, Đội Cảnh sát hình sự công an quận và công an phường Minh Khai đã xác minh được danh tính hai người đàn ông đi xe máy lên đường cấm, lạng lách, đánh người.

Lái xe 38 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng và người ngồi sau 44 tuổi, trú tại quận Ba Đình đã được mời lên trụ sở Công an phường Minh Khai làm việc ngay trong đêm 26/2. Hiện hai người này vẫn tiếp tục phục vụ công tác điều tra tại trụ sở công an.

Hai người được triệu tập lên cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Gửi phản ánh đến báo VnExpress chiều 26/2, chị Thúy Anh cho biết, khoảng 16h ngày 25/2 lái xe trên vành đai 2 hướng từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, khi đến gần khu đô thị Times City thì bị hai người đi xe máy biển Hà Nội, không đội mũ bảo hiểm, liên tục tạt đầu.

"Xe máy đánh võng, chuyển làn, tạt đầu các ôtô cùng chiều. Ôtô nào bấm còi thì họ dùng chân đạp vào xe và đấm vào kính", chị Thúy Anh kể. Khi ôtô của chị đi chậm, hai người này liên tục đạp vào hông xe rồi phóng lên trước và phanh gấp. Chị Thúy Anh né được nhưng họ tự đẩy đổ xe máy để tạo hiện trường va chạm và yêu cầu chị xuống nói chuyện.

"Lo sợ nguy hiểm, tôi không xuống, hét là đang báo cảnh sát thì hai người này tiến sát cửa kính chửi bới, dọa giết tôi", chị Thúy Anh nói.

Hai thanh niên đánh người, bẻ gương ôtô trên vành đai 2 Hai người đàn ông đi xe máy tạt đầu, hành hung người đi đường trên vành đai 2. Video: Độc giả cung cấp cho VnExpress

Khi một ôtô bốn chỗ khác đi cùng chiều vượt lên, hai người này tiếp tục lái xe máy chặn trước chửi bới, liên tục kéo giật cửa kính ôtô. Khi tài xế xuống xe, một trong hai thanh niên đã lao đến hành hung.

Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết ngoài đi vào đường cấm, không đội mũ bảo hiểm, hai người đàn ông còn có dấu hiệu hình sự như hành hung, phá hoại tài sản.

Vành đai 2 trên cao gồm 4 làn, dài hơn 5 km nối từ cầu Vĩnh Tuy tới Ngã Tư Sở, tốc độ cho phép 80 km/h, đoạn cầu nhánh 60 km/h. Đường chỉ dành cho ôtô, cấm xe máy, xe thô sơ và người đi bộ.

Gia Chính