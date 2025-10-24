Hai người gặp nạn ở biển Đăk Lăk

Hai thiếu niên tắm biển cùng nhóm bạn ở phường Xuân Đài (thị xã Sông Cầu, Phú Yên cũ) bị sóng cuốn trôi, một người tử vong, nạn nhân còn lại mất tích

Khoảng 17h, 5 thiếu niên ở xã Xuân Thọ rủ nhau ra khu vực bãi biển phường Xuân Đài để tắm. Trong lúc tắm, hai người trong nhóm, đều 17 tuổi, gặp sóng lớn nên chới với kêu cứu, ít phút sau bị cuốn trôi. Những người còn lại nhờ sự hỗ trợ nhưng không thành.

Người dân ngóng tin tức nạn nhân mất tích ở khu vực biển phường Xuân Đài, Đăk Lăk. Ảnh: Hoàng Kiều

Đồn biên phòng Xuân Đài (Biên phòng tỉnh Đăk Lăk) phối hợp lực lượng chức năng và người dân địa phương triển khai tìm kiếm nạn nhân. Đến 20h30, một thi thể nạn nhân được tìm thấy ở biển cách vị trí gặp sự cố hơn 100 m.

Theo Đồn Biên phòng Xuân đài, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do biển động, sóng lớn và trời tối. Các đơn vị cứu hộ đang rà soát dọc bờ biển, phối hợp người dân tìm kiếm người còn lại.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khu vực biển Đăk Lăk hiện có mưa rào và dông rải rác. Biển động, sóng cao 2-4 m.

Bùi Toàn