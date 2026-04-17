Vĩnh LongTốc độ cao, hai người đi xe máy lao thẳng vào đầu ôtô khi qua một khúc cua tại Cái Nhum.

Tình huống giao thông: Hai người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm phóng tốc độ cao lấn làn ở khúc cua gấp hôm 13/4. Ngay lúc này ở hướng ngược chiều ôtô có gắn camera hành trình đi tới, hai người đi xe máy lao thẳng vào đầu chiếc ôtô này, chưa rõ thương vong. Chiếc xe máy bị vỡ nát.

Hai người đi xe máy lao đầu vào ôtô ở khúc cua Video: Minh Quang

Kỹ năng lái xe: Người điều khiển phương tiện phải đi đúng phần đường làn đường, đi đến đoạn đường cong cần giảm tốc độ, không phóng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người đi đường khác. Ngoài ra khi đi xe máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

Nghị định 168/2024 quy định, lỗi điều khiển xe không quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông sẽ bị xử phạt 10-14 triệu đồng. Người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị phạt 400.000-600.000 đồng cho mỗi vi phạm. Mức phạt này áp dụng cho cả người điều khiển và người ngồi sau.

Nguyên Vũ