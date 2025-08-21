Hai người đi ôtô dùng súng điện bắn 14 con chó

Vĩnh LongNguyễn Bảo Huy cùng Nguyễn Văn Bình lái ôtô dọc quốc lộ 57, dùng súng điện bắn trộm 14 con chó của người dân.

Ngày 21/8, Huy, 38 tuổi; và Bình, 37 tuổi bị Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Bảo Huy (trái) và Nguyễn Văn Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 19/8, Huy và Bình lái ôtô trên tuyến quốc lộ 57 (đoạn huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cũ), dùng súng kích điện bắn trộm 14 con chó của các nhà dân ven đường. Bộ đôi bỏ chó vào cốp xe, chở đi tiêu thụ.

Tổ công tác Công an xã Lộc Thuận khi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đã phát hiện ôtô 5 chỗ của Huy có dấu hiện khả nghi, nên dừng xe. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật là các con chó đã chết với tổng trọng lượng gần 180 kg, nhiều bộ kích điện, một bộ biển số ôtô...

Vụ án đang mở rộng điều tra.

An Bình