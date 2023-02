Hai người đập mặt vào nóc ôtô vì đứng qua cửa sổ trời

Ấn ĐộHai người đàn ông đang đứng thẳng qua cửa sổ trời thì xe phanh gấp, cả hai chúi ngã, đập mặt vào nóc xe.

Ngã gập người khi đứng thò qua cửa sổ trời ôtô Video: Latest Car Update

Chiếc Kia chạy về phía người đang quay video với hai người đàn ông đứng nhô hẳn qua cửa sổ trời, trên một con đường nhỏ ở Ấn Độ, hôm 25/1. Đột nhiên tài xế đạp phanh và xe khựng lại. Hai người đàn ông ngã gập người về phía trước, đập mặt xuống nóc xe. Tờ Cartoq nói rằng hy vọng hai người đã nhận được một bài học cho hành vi bất cẩn trên.

Việc ai đó đứng thò người qua cửa sổ trời khi ôtô đang chạy không phải chuyện hiếm, và ở đâu cũng có thể bắt gặp, với không ít trường hợp là trẻ em. Có thể không chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có người đã bị thương vì hành động này.

Các quốc gia trên thế giới, cũng giống Việt Nam, không có luật cấm người trên ôtô đứng thò người qua cửa sổ trời khi xe đang chạy. Tuy nhiên, gần như tất cả đều quy định rằng người trên ôtô phải thắt dây an toàn khi xe đang chạy.

Như ở Việt Nam, theo Nghị định 100/2019, phạt tiền 800.000 - 1.000.000 đồng đối với tài xế không thắt dây an toàn hoặc chở người trên ôtô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn). Người được chở trên ôtô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) cũng bị phạt tiền 300.000-500.000 đồng.

Mỹ Anh