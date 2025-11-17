Hai người đàn ông tử vong, nghi bị sét đánh

Cà MauHai người đàn ông 38 và 34 tuổi nghi bị sét đánh tử vong khi đang làm việc tại khu nuôi tôm ở xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình cũ), sáng 17/11.

Khoảng 6h30, anh Lâm Văn Hiền, 38 tuổi và Trịnh Thanh Lâm, 34 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Mỹ, đến khu nuôi tôm công nghiệp của người dân ở ấp 12, xã Vĩnh Hậu để làm thuê. Trong lúc ra ao may bạt, trời xuất hiện mưa nhỏ và sấm sét.

Hiện trường vụ nghi sét đánh sáng 17/11. Ảnh: An Minh

Khoảng 7h10, không thấy hai người quay lại ăn sáng, ông Trần Văn Út, làm chung, đi tìm thì phát hiện anh Hiền nằm trên bờ vuông, quần áo cháy xém, đã tử vong. Ông Út cùng một số người xuống ao tìm, phát hiện thi thể nạn nhân thứ hai.

Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã đến hiện trường khám nghiệm, xác minh nguyên nhân. Thi thể hai người được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, trong vài ngày tới thời tiết tiếp tục có mưa ở nhiều nơi, cảnh báo nguy cơ ngập úng, lốc xoáy, sét. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế làm việc ngoài trời khi có mưa giông, sấm sét để đảm bảo an toàn.

Chúc Ly