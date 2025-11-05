Hai người cướp giật vàng ở TP HCM bị bắt

Sau một ngày gây án, hai tên cướp dàn cảnh mua nhẫn vàng nặng một lượng, trị giá hơn 130 triệu đồng rồi bỏ chạy, đã bị các trinh sát bắt giữ.

Tối 5/11, Lương Công Tuấn Vũ (17 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Vinh Lợi (20 tuổi, quê Hà Nam) bị Công an TP HCM bắt về hành vi Cướp giật tài sản.

Làm việc với cảnh sát, Lợi khai nhận chủ mưu vụ cướp nhẫn vàng của tiệm Phúc Thịnh Phát tại phường An Phú, do đánh bạc bị thua. "Lúc đến tiệm vàng, em là người vào trực tiếp giật vàng còn Vũ đứng ngoài chờ", Lợi nói.

Sau khi cướp được vàng, cả hai đem về Vũng Tàu bán được 132 triệu đồng rồi lên Lâm Đồng lẩn trốn. Vũ bị bắt tại Khánh Hòa khi đang đi xe khách về Thanh Hóa, còn Lợi thì ra đầu thú.

Nguyễn Vinh Lợi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra ban đầu, sáng 4/11, Vũ chở Lợi bằng xe máy không biển số đến khu vực phường An Phú (Bình Dương cũ) trên đường Phan Đình Giót, dừng xe cách tiệm vàng Phúc Thịnh Phát chừng 20 m.

Lợi đeo khẩu trang xuống xe, vào tiệm hỏi mua nhẫn. Khi nhân viên đưa chiếc nhẫn một lượng trị giá hơn 130 triệu đồng ra, cậu ta ngắm nghía rồi bất ngờ cầm nhẫn bỏ chạy ra đường, lên xe đồng phạm tẩu thoát.

Video cướp tiệm vàng Quá trình gây án của hai tên cướp bị camera an ninh ghi hình.

Sau một ngày vào cuộc truy tìm, trinh sát hình sự bắt Lợi khi đang lẩn trốn ở phường Lái Thiêu (Bình Dương cũ), còn Vũ bị bắt tại Khánh Hòa. Cả 2 đều thừa nhận hành vi của mình.

Phước Tuấn - Quốc Thắng