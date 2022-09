Hai người chết trong mưa lũ ở Nghệ An

Ba người đàn ông ở huyện Thanh Chương và Nghi Lộc bị lũ cuốn sau bão Noru, hiện hai thi thể đã tìm thấy.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết trong ba người trên, đêm 28/9, ông Nguyễn Văn Huệ, 55 tuổi, trú xã Nghi Công Nam (huyện Nghi Lộc) bị lũ cuốn mất tích khi đi qua tràn Khe Thị (xã Nghi Công Nam). Sáng 29/9, thi thể được phát hiện cách nơi gặp nạn khoảng một cây số.

Tại xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương), 3h ngày 29/9 anh Nguyễn Hữu Hoàng, 38 tuổi, bị nước cuốn khi đi thả lưới bắt cá. Tới gần trưa, thi thể được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Tối nay tại huyện Nam Đàn, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm ông Bùi Văn Thanh, 58 tuổi, trú xã Thanh Yên (Thanh Chương) bị mất tích trong lúc chèo thuyền bắt cá ở khu vực đồng ruộng ngập nước lũ thuộc thị trấn Nam Đàn vào sáng cùng ngày.

Một nhà dân ở huyện Thanh Chương ngập nước, chiều 29/9. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhà chức trách cho hay do ảnh hưởng của bão Noru, 62 người trong khu vực ảnh hưởng đã bị thương (Quảng Trị: 13 người; Thừa Thiên Huế: 8 và Quảng Nam: 4). 160 nhà sập ở tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Nghệ An. Trên 3.300 nhà bị hư hại, tốc mái, trong đó nặng nhất là Quảng Ngãi hơn 1.350 nhà; Quảng Nam hơn 1.100 nhà; Thừa Thiên Huế hơn 400 nhà. Hơn 7.300 nhà ở Nghệ An đang ngập nước.

Về nông nghiệp, hơn 870 ha lúa, 4.400 ha hoa màu, 3.000 ha thủy sản bị ngập; 5.300 cây xanh gãy đổ. Hàng chục nghìn gia súc, gia cầm bị chết trôi. Nhiều tuyến đường sạt lở. 10.510 trạm biến áp mất điện tạm thời; các địa phương đã khắc phục xong. Quảng Nam đang tiếp tục khắc phục các sự cố mất điện tại 147 xã.

Người dân Nghệ An đánh bắt cá trong lúc chờ lũ rút, chiều 29/9. Ảnh: Nguyễn Hải

Noru là cơn bão thứ tư trên Biển Đông trong năm nay, đổ bộ Quảng Nam - Đà Nẵng lúc rạng sáng 28/9. Dự báo đêm 29 đến 30/9 ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Nguyễn Hải