Hai người chết sau hỗn chiến

Hải PhòngHai nhóm thanh thiếu niên tuổi từ 14 đến 19 lao vào hỗn chiến, lái xe rượt đuổi nhau, khiến hai người chết.

Thượng tá Trần Đình An, Trưởng Công an quận Lê Chân, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ 3 nghi phạm để điều tra vụ án mạng khiến Nguyễn Tiến Tuấn (16 tuổi, trú quận Ngô Quyền) và Nguyễn Đình Đăng Khoa (19 tuổi, trú quận Hải An) chết sáng 15/5.

Ba nghi phạm gồm Vũ Văn Quân (19 tuổi, trú quận Kiến An), Tạ Đức Hải (18 tuổi, trú quận Hồng Bàng) và Nguyễn Trung Hiếu (18 tuổi, trú huyện Tiên Lãng). Trong đó, Quân lái ôtô Mazda CX5 truy đuổi hai nạn nhân.

Hiện trường vụ hai nhóm hỗn chiến tại đầu ngõ 288 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân . Ảnh: CTV

Theo điều tra, đêm 14 rạng sáng 15/5, Quân, Hiếu, Hải cùng ba người bạn sau khi ăn nhậu ở quán thì về nhà Lê Hoàng Tiến (40 tuổi, ở khu đô thị Hoàng Huy, quận Lê Chân) chơi.

Đến 3h sáng, Hiếu nhận được điện thoại báo hai người bạn là Nguyễn Hoàng Đình Tú (14 tuổi, ở quận Ngô Quyền) và Trần Nam Khánh (17 tuổi, ở quận Hồng Bàng) bị nhóm đối thủ gây chuyện trước cửa số nhà 261 Trần Nguyên Hãn. Hiếu lên tầng thượng nhà Tiến lấy 4 thanh kiếm, mã tấu rồi lái ôtô Mazda CX5 chở theo Quân và Hải đi ứng cứu.

Chạy tới gần số nhà 261 Trần Nguyên Hãn, ôtô của nhóm Hiếu bị Nguyễn Tiến Tuấn lái xe máy chở Nguyễn Đình Đăng Khoa áp sát. Khoa ngồi sau cầm kiếm tự chế chém vào cửa ôtô làm vỡ kính, rồi cùng Tuấn phóng xe máy bỏ chạy.

Hiếu đổi lái cho Quân, phóng ôtô đuổi theo. Tới đầu ngõ 288 đường Thiên Lôi, Quân đâm thẳng ôtô vào xe máy khiến Khoa và Tuấn ngã văng ra đường. Nhóm Tiến nhảy xuống cầm dao, kiếm đâm chém khiến bộ đôi gục tại chỗ.

Thấy Tuấn và Khoa bất tỉnh, nhóm Hiếu đưa lên ôtô chở đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cả hai đã tử vong. Cả nhóm mang xe về trả Tiến rồi bỏ trốn, nhưng bị bắt vào chiều 15/5.

Giang Chinh