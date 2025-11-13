Hai người chết khi xem ATP Finals

ItalyHai CĐV qua đời khi xem các trận khác nhau của ATP Finals hôm 10/11, khiến giải đấu lần đầu tiên chứng kiến sự cố nghiêm trọng về y tế.

Theo báo Gazzetta dello Sport, một người đàn ông 70 tuổi và một người khác 78 tuổi được cấp cứu trong khu vực thi đấu ATP Finals sau khi gặp vấn đề sức khỏe. Người đầu tiên gặp vấn đề vào buổi sáng khi có mặt ở Làng CĐV tại Piazza d’Armi. Người còn gặp được điều trị ngay trên khán đài khi Taylor Fritz đấu Lorenzo Musetti ở lượt trận đầu vòng bảng, hôm 10/11.

Cả hai cùng được đưa tới bệnh viện Molinette ở Turin trong tình trạng ngưng tim. Nhưng nỗ lực cấp cứu của bác sĩ không thành công, cả hai cùng tử vong sau đó.

Nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy, nơi chứng kiến sự cố trong trận Fritz - Musetti hôm 11/11. Ảnh: Reuters

Các khán giả ATP Finals được cho là trải qua giây phút bàng hoàng, khiến không khí u ám bao trùm giải đấu cho 8 tay vợt hay nhất năm. Danh tính và nguyên nhân tử vong của hai CĐV xấu số vẫn được giữ kín.

Liên đoàn Quần vợt Italy (FITP) cho biết công tác tổ chức được đảm bảo và sự cố xảy ra ngoài tầm kiểm soát. "FITP và ATP bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất sau sự ra đi đầy thương tâm của hai khán giả hôm qua trong trận đấu ATP Finals tại Turin", một tuyên bố chung cho biết. "Đội ngũ y tế và cấp cứu tại chỗ đã phản ứng ngay lập tức, cung cấp mọi hỗ trợ có thể. Mặc dù đã được can thiệp kịp thời và chuyển đến bệnh viện, nhưng thật không may, cả hai đều đã qua đời."

Một ngày sau, sự cố tương tự lại xảy ra khi Musetti đấu Alex de Minaur ở set ba. Trọng tài phải tạm dừng trận đấu để các nhân viên y tế chăm sóc một khán giả bị gục ngã. Hai tay vợt được phép tham khảo ý kiến của đội ngũ để duy trì thể lực và trạng thái trong lúc các nhân viên y tế làm việc.

CĐV này sau đó được đưa ra ngoài sân để tiếp tục điều trị và chưa rõ tình trạng. Thời tiết Turin tuần này dễ chịu, với nắng và nhiệt độ ban ngày khoảng 16 độ C. Sân đấu ATP Finals nằm trong tổ hợp Inalpi Arena, Turin. Sân được đóng mái che, sức chứa tối đa 15.000 người.

Vy Anh