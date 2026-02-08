Hai người chết khi bị xe ôtô cán qua

Phú ThọBị trượt ngã khi di chuyển trên quốc lộ 6, hai người đi xe máy bị ôtô đè trúng dẫn tới tử vong, chiều 8/1.

Khoảng 14h50, hai người đèo nhau bằng xe máy chạy trên quốc lộ 6 hướng đi Hà Nội, khi tới khúc cua ở xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, thì ngã ra đường.

Xe trượt vào lề đường bên phải, hai ngoài trượt một đoạn và bị ôtô 7 chỗ biển Quảng Ninh đi hướng ngược lại chèn qua. Một người tử vong tại chỗ, người còn lại chết trên đường đi cấp cứu.

Theo camera hành trình của ôtô gây tai nạn, ôtô đang cố gắng vượt xe khách cùng chiều và lấn sang làn của hai nạn nhân đi xe máy.

Hai người chết khi bị xe ôtô cán qua Khoảnh khắc hai người đi xe máy bị ôtô chèn qua người. Video: Minh Thuận

9h10 cùng ngày, cũng trên quốc lộ 6, đoạn qua phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, xe bán tải và xe tải đang vào khúc cua thì xảy ra va chạm. Hậu quả xe bán tải vỡ nát phần đầu, tài xế mắc kẹt được đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng.

Đoạn quốc lộ 6 xảy ra tai nạn chỉ có hai làn xe, một bên vách núi, một bên vực. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng nay miền Bắc mưa nhiều nơi, tầm nhìn hạn chế, đường có thể trơn hơn bình thường.

Việt An