Hai người chết, ba người nhập viện sau khi uống rượu ngâm

Đồng Tháp5 người ở xã Bình Trưng cùng uống rượu ngâm dây mỏ quạ, hôm sau lần lượt xuất hiện những triệu chứng bất thường phải nhập viện, hai người tử vong.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định 5 người này cùng uống rượu ngâm dây mỏ quạ tại nhà ông Nguyễn Văn Sĩ, 55 tuổi, hôm 29/1. Rượu do ông Sĩ ngâm để dành tại nhà. Dây mỏ quạ là loại thực vật mọc hoang được người địa phương cho rằng nhiều dược tính nên thường ngâm rượu uống.

Cơ quan điều tra lấy lời khai những người liên quan vụ việc. Ảnh: Nam An

Đến sáng 30/1, ông Trần Văn Hạnh, 54 tuổi, cảm thấy mệt mỏi, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, tử vong chiều hôm sau. Cùng ngày, ông Sĩ cũng có biểu hiện khó thở, được đưa đến bệnh viện cấp cứu và không qua khỏi. Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong của ông Hạnh và Sĩ là suy tim cấp, suy hô hấp, phù phổi cấp.

Ba người còn lại gồm Nguyễn Văn Hoàng 59 tuổi - anh ruột ông Sĩ, Lê Thanh Hồng 55 tuổi và Nguyễn Văn Tư 53 tuổi, cảm thấy mệt được đưa đi cấp cứu. Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu để xét nghiệm vi thể, độc chất để tìm nguyên nhân.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ việc và lấy lời khai những người liên quan.

