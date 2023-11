Hai người chết, ba người mất tích do mưa lũ

Mưa lũ ba ngày nay ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã cướp đi hai sinh mạng, ba người khác đang chưa tìm thấy tung tích.

Ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông trên cao, từ đêm 12/11 đến nay các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi mưa to. Tâm mưa ban đầu là Nghệ An, Hà Tĩnh, sau đó chuyển vào Quảng Trị và hiện ở Thừa Thiên Huế. Lượng mưa 24 giờ một số nơi ở Huế vượt 800 mm. Toàn bộ 36 phường xã của TP Huế bị ngập.

Đường phố Huế biến thành sông, người dân phải đi lại bằng thuyền chiều 15/11. Ảnh: Võ Thạnh

Sáng nay, chị Huỳnh Thị Bi, 40 tuổi cùng con gái Nguyễn Thị Hằng, 18 tuổi và 6 người khác di chuyển trên ghe từ khu chung cư Hương Sơ sang phường Phú Hậu, TP Huế. Khi ghe quay trở về đến đoạn ngập trên đường Đặng Tất, phường Hương Vinh, thì bị lật úp.

Chị Bi và con gái bị lũ cuốn trôi, 6 người khác bám vào cây bên đường nên thoát nạn. Thi thể chị Bi được tìm thấy vài giờ sau đó, cháu Hằng vẫn đang mất tích.

Cũng tại Thừa Thiên Huế, khoảng 11h40 hôm nay, vạt đồi phía sau nhà ông Trần Đình Minh, 51 tuổi, ở xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, sạt lở. Đất đá tràn vào nhà, xô đổ đồ dùng, dồn vợ chồng ông Minh mắc kẹt ở bờ tường.

Công an xã Bình Tiến cùng người dân đã tới phá tường, giải phóng đất đá, kịp thời đưa vợ chồng ông Minh đến Bệnh viện Đa khoa Bình Điền. Hiện sức khỏe cả hai đã ổn định.

Ông Trần Đình Minh được tìm thấy sau khoảng 30 phút gặp nạn trưa nay. Ảnh: Hồng Trần

Tại Quảng Trị, anh Hồ Xa Lăng, 38 tuổi cùng vợ là Hồ Thị Viên, 37 tuổi ở xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa lên rẫy tìm dê từ chiều 13/11 đến nay chưa trở về. Nghi ngờ vợ chồng bị lũ cuốn trong đêm, chính quyền đang tổ chức tìm kiếm.

Cùng ngày 13/11, anh Lê Đức Hùng, 36 tuổi, ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh chèo thuyền nhỏ đi thả lưới, đánh bắt cá tại lòng hồ La Ngà. Gia đình không thấy anh Hùng trở về nên báo chính quyền tìm kiếm. Đến 13h hôm nay, thi thể anh Hùng được tìm thấy cách bờ hồ khoảng 150 m.

Hiện lũ các sông ở Thừa Thiên Huế đã lên báo động ba, mức cao nhất trong thang đo lũ. Dự báo đêm nay đến ngày mai, trời tiếp tục mưa to, lũ sẽ dao động ở báo động ba. Riêng Quảng Trị lũ đã rút, người dân đang khắc phục hậu quả.

Võ Thạnh