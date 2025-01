Hai người bị tạm giữ trong vụ 'chặn đầu ôtô buýt' gây kẹt xe

TP HCMNguyễn Bình Tây, 36 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ bị phụ xe buýt đánh vì không nhường đường nên đã chặn chiếc ôtô, gây ùn tắc giao thông.

Ngày 10/1, Tây và Võ Tấn An, 38 tuổi, bị Công an quận 3 tạm giữ để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Võ Tấn An (trái) và Nguyễn Bình Tây tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trưa 3 hôm trước, Tây, tài xế xe công nghệ, chở khách đúng làn đường, chậm, tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Phía sau, xe buýt bấm còi xin vượt nhưng Tây không để ý, dừng xe vì đèn đỏ.

Theo điều tra, An - phụ xe buýt, cho rằng Tây cố tình cản đường nên đã cầm gậy xuống đánh vào tay rồi quay lại xe. Tài xế công nghệ tức giận chạy theo nắm áo người này lôi xuống, giằng co.

An sau đó đã rời khỏi hiện trường, còn Tây lấy xe máy chặn đầu, không cho xe buýt di chuyển, gọi điện báo công an phường. Toàn bộ sự việc được hệ thống camera giám sát trên đường ghi nhận.

Tây bị cảnh sát đưa về trụ sở làm việc, còn An, một ngày sau đến đầu thú. "Vụ việc thể hiện tính côn đồ tại nơi công cộng, gây ùn tắc, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông cũng như an ninh trật tự tại địa phương", cơ quan điều tra xác định, tạm giữ 2 người và làm rõ vai trò của tài xế xe buýt.

Nguyễn Bình Tây chặn đầu xe buýt trên đường, gây ùn tắc giao thông. Ảnh: Công an cung cấp

Thời gian qua Công an TP HCM đã bắt giữ nhiều người về hành vi đánh nhau, tấn công người khác chỉ vì va quẹt xe, mâu thuẫn nhỏ khác trong cuộc sống... Việc này là nhằm xử lý nghiêm những hành vi "xem thường pháp luật, hành xử côn đồ, bất chấp tính mạng, sức khỏe của người khác".

Nhật Vy