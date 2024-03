Hai người bị phạt tù vì 'xuyên tạc lịch sử'

Trà VinhThạch Cương, Tô Hoàng Chương bị cáo buộc đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết gây ảnh hưởng đoàn kết dân tộc; xuyên tạc chính quyền, lịch sử Việt Nam…

Hai bị cáo Tô Hoàng Chương (trái) và Thạch Cương tại phiên tòa. Ảnh: Công an Trà Vinh

Ngày 20/3, bị cáo Cương, 37 tuổi, ở xã Thạnh Hòa Sơn bị TAND huyện Cầu Ngang tuyên 4 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Cùng tội danh, Chương bị tuyên 3 năm 6 tháng tù.

Cương bị cáo buộc từ 4/6/2021 đến 26/6/2023 đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo để dùng tài khoản Facebook cá nhân 11 lần đăng phát trực tiếp video của bản thân, 3 lần đăng tải hình ảnh, chia sẻ video của nước ngoài.

Chương bị cáo buộc 8 lần thực hiện hành vi tương tự, trong số này có video của Thạch Cương.

Nhà chức trách cho rằng nội dung đăng tải "gây ảnh hưởng đoàn kết dân tộc, tôn giáo; xuyên tạc chính quyền, xuyên tạc lịch sử Việt Nam"; xúc phạm uy tín của lực lượng công an nhân dân, Bệnh viện Sản nhi Trà Vinh và cá nhân các y bác sĩ của đơn vị này...

Ngày 31/7/2023, cả hai bị Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, tạm giam.

Trước đó, Thạch Cương bị xử phạt hành chính hai lần, Hoàng Chương một lần về hành vi "cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức" trên không gian mạng xã hội Facebook.

