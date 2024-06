Hai người bị phạt tù vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Tiền GiangNguyễn Đức Thanh, 56 tuổi, bị xác định viết và chia sẻ nhiều nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước trên mạng xã hội; từng bị xử phạt nhưng vẫn tái phạm.

Ngày 19/6, Thanh bị TAND Tiền Giang tuyên phạt 16 năm tù; Nhựt Kim Bình, 47 tuổi, bị phạt 8 năm tù về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Nam An

Cáo trạng xác định, từ năm 2019 đến năm 2023, Thanh gửi hồ sơ xin tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", sau đó được nhận và cấp bí số. Trong 4 năm, ông này thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội để liên lạc với "tổ chức", nghe huấn luyện phương thức hoạt động chống phá chính quyền.

Cuối năm 2021, Thanh bị phát hiện, xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, dù cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Thanh vẫn tái phạm hành vi, liên tục thay đổi bí số và lôi kéo Bình cùng nhiều người khác tham gia vào "tổ chức", cáo trạng nêu.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã trích xuất 13 bài viết với 32 trang tài liệu do Thanh đăng tải trên mạng xã hội có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước. Cuối năm 2023 và đầu năm nay, Thanh và Bình lần lượt bị bắt.

"Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" có trụ sở tại Mỹ, tiền thân là tổ chức "Tân Dân Chủ" do Đào Minh Quân (Đào Văn) cầm đầu. Từ năm 2015, người của tổ chức này đã lôi kéo, đưa lực lượng về nước để hoạt động khủng bố.

Tháng 8/2017, ông Quân bị Bộ Công an khởi tố bị can, truy nã về tội Khủng bố chống chính quyền nhân dân, theo Điều 84 Bộ luật Hình sự 1999.

Nam An