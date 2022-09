Hai người bị ôtô tông tử vong

Nghệ AnHai người trên xe máy bị ôtô 7 chỗ tông từ phía sau trên quốc lộ 48A, thị xã Thái Hòa, một người tử vong tại chỗ, một mất tại bệnh viện.

Chiều 3/9, người đàn ông trú huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) chạy xe máy chở một phụ nữ đi hướng huyện Quỳ Hợp - thị xã Thái Hòa. Xe tới xã Nghĩa Tiến (thị xã Thái Hòa) thì bị ôtô 7 chỗ biển Nghệ An do nam tài xế chạy cùng chiều đâm mạnh.

Người lái xe máy chết tại chỗ, nạn nhân ngồi sau được đưa đến bệnh viện song cũng tử vong. Trên ôtô có 6 người, trong đó 5 người bị thương phải cấp cứu.

Ôtô dập nát sau tai nạn. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, ôtô 7 chỗ quay ngang bên vệ đường, rơi một bánh trước, dập nát nhiều bộ phận; xe máy vỡ nát.

Công an đang xác minh danh tính những người trong vụ tai nạn; khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Phương Linh