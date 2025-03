Hai người bị buộc nhặt lại 3.000 tờ rơi đã rải

Kiên GiangPhạm Ngọc Cường, 34 tuổi, và người bạn đã rải khoảng 3.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền từ thành phố Rạch Giá đến huyện Hòn Đất, bị công an bắt thu hồi.

Ngày 13/3, Công an xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi của Cường (ngụ Hải Dương) và Nguyễn Văn Huân (30 tuổi, ngụ Hà Nội).

Phạm Ngọc Cường và Nguyễn Văn Huân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Dũng

Rạng sáng hôm qua, Công an xã Mỹ Lâm phối hợp với tổ an ninh trật tự ấp Mỹ Hưng tuần tra trên quốc lộ 80, phát hiện Cường và Huân đang rải tờ rơi quảng cáo với nội dung hỗ trợ tài chính, cho vay tiêu dùng... Công an yêu cầu hai thanh niên dừng xe, mời về trụ sở làm việc.

Cả hai khai được người đàn ông thuê rải khoảng 3.000 tờ rơi với tiền công 300.000 đồng mỗi người. Họ đã rải tờ từ TP Rạch Giá đến huyện Hòn Đất. Công an xã Mỹ Lâm buộc hai người này thu nhặt số tờ rơi đã rải và lập hồ sơ xử lý.

Cảnh sát giám sát Cường và Huân nhặt lại các tờ rơi. Ảnh: Tiến Dũng

Ngọc Tài - Tiến Dũng