Hai người bị bắt với cáo buộc chống phá Nhà nước

Đăk LăkÔng Y Nuen Ayŭn, 58 tuổi, bị cáo buộc nhiều lần cung cấp thông tin bịa đặt về vấn đề sinh hoạt tôn giáo Tây Nguyên, vu khống chính quyền gây khó khăn cho người dân.

Ngày 8/10, Y Nuen Ayŭn, ngụ xã Ea Phê, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam về tội Phá hoại chính sách đoàn kết, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Y Nuen Ayŭn lúc bị bắt. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Theo công an, từ năm 2019, Y Nuen Ayŭn tham gia "Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên", là tổ chức núp bóng tôn giáo để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Hai năm sau, ông này được bầu làm "Trưởng ban điều hành", nhiều lần cung cấp thông tin bịa đặt về vấn đề sinh hoạt tôn giáo Tây Nguyên, vu khống chính quyền gây khó khăn cho người dân...

Ngoài ra, Y Nuen Ayŭn còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo nhiều người tham gia vào các hoạt động chống phá.

Hôm qua, cơ quan an ninh điều tra cũng bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Tuấn (62 tuổi, ngụ phường Buôn Hồ) về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Năm 1992, Tuấn bị TAND Quảng Nam - Đà Nẵng tuyên phạt 10 năm tù về tội Tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa. Năm 2011, người này tiếp tục bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng do có hành vi truyền đưa thông tin chống phá Nhà nước.

Huỳnh Ngọc Tuấn lúc bị bắt. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Nhà chức trách cho biết, dù đã nhiều lần được cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, nhưng từ đầu năm đến nay ông Tuấn vẫn tiếp tục sử dụng Facebook cá nhân để livestream, đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền nhân dân; gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trần Hóa