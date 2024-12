Hai người bị bắt vì vận chuyển 10 kg ma túy từ Campuchia

Long AnHuỳnh Thiện Đức, 28 tuổi, nhận vận chuyển thuê 10 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam với giá 20 triệu đồng mỗi ký, rồi giao cho Bảo.

Chiều ngày 4/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Đức Huệ) cho biết đã bắt giữ Đức và Võ Chí Bảo (24 tuổi) để điều tra hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Huỳnh Thiện Đức (áo trắng) cùng tang vật. Ảnh: Nam An

Rạng sáng 4 hôm trước, Đức mang theo balô đến khu vực biên giới ấp 4, xã Mỹ Quý Tây (Đức Huệ) thì bị lực lượng biên phòng phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Công an tỉnh Long An, phát hiện. Kiểm tra balô của nghi can, lực lượng chức năng tìm thấy 10 bịch nylon đựng tinh chất nghi là ma túy.

Đức khai được một người không rõ tên tuổi thuê vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 20 triệu đồng mỗi ký. Sau khi đưa "hàng" trót lọt qua biên giới sẽ có người đến nhận.

Từ lời khai của Đức, lực lượng chức năng bắt giữ Võ Chí Bảo - là người lấy hàng theo chỉ dẫn.

Võ Chí Bảo thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Nam An

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM xác định 10 bịch nylon là ma túy Methamphetamine và Ketamine, tổng trọng lượng hơn 10 kg.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Nam An