Hai người bị bắt vì đuổi đánh nhau náo loạn đường phố

TP HCMSau khi va quẹt xe, Mai Đình Bá, 34 tuổi, cùng Nguyễn Hùng, 56 tuổi, cầm cây sắt đuổi đánh nhau gây náo loạn khu vực, giao thông ùn ứ.

Ngày 11/8, Bá và Hùng bị Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hai người đuổi đánh nhau trên đường sau va chạm giao thông Cảnh Mai Đình Bá và Nguyễn Hùng đuổi đánh nhau trên đường. Video: Người dân cung cấp

Theo điều tra, tối 5/8, Bá và Hùng chạy xe máy trên đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ) lúc giao thông đông đúc. Một lúc sau, hai người xảy ra va quẹt nhẹ, song cãi vã, chửi bới, thách thức nhau.

Cả hai xuống xe, chạy vào lề đường lấy cây sắt làm hung khí, đuổi đánh nhau. Sự việc gây náo loạn, giao thông qua khu vực ùn tắc. Người dân sau đó can ngăn Hùng và Bá.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của hai người này phạm tội Gây rối trật tự công cộng nên đã triệu tập, bắt giữ.

Nguyễn Hùng (trái) và Mai Đình Bá tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần kiềm chế, không sử dụng bạo lực, tránh vi phạm pháp luật, thời kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để được giải quyết.

Quốc Thắng