Hai người bị bắt vì buôn bán quần áo giả thương hiệu

TP HCMĐặng Thái Huân, 36 tuổi, mở xưởng may ở Bình Thuận, thuê công nhân sản xuất hàng loạt quần áo thể thao gắn nhãn hiệu được bảo hộ, tiêu thụ ở Sài Gòn.

Ngày 7/8, Huân và Nguyễn Văn Tài (34 tuổi) bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM bắt về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đặng Thái Huân (trái) và Nguyễn Văn Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Trước đó, trinh sát bắt quả tang Tài đang vận chuyển 320 áo thun nhãn hiệu Jogarbola (Công ty CP Động Lực). Người này thừa nhận đây là số hàng giả thương hiệu được mua tại công ty may mặc ở quận Gò Vấp, do Huân làm giám đốc.

Khám xét kho hàng của doanh nghiệp này trên đường Man Thiện (TP Thủ Đức), cảnh sát trách thu thêm 600 bộ quần áo thể thao nhãn hiệu như Mizuni, AsicICS... Đại diện các nhãn hàng xác định đây là những sản phẩm giả thương hiệu.

Một số hàng giả bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Vy

Tại xưởng may của công ty Huân ở xã Phước Thể (tỉnh Bình Thuận), lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy may, in, cắt, ép nhiệt... và các đầu CPU chứa nhiều tài liệu, mẫu mã, tem nhãn. Tổng giá trị số tang vật ước tính trên một tỷ đồng.

Huân khai đã chỉ đạo nhân viên cắt may các loại đồ thể thao nhái nhãn hiệu nổi tiếng rồi tiêu thụ qua các đại lý ở TP HCM.

Nhật Vy