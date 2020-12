Hai ngư dân mất tích

Quảng BìnhHai ngư dân Trần Như Hoàng (28 tuổi) và Trần Đức Tiến (36 tuổi) mất tích khi chiếc thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm lúc 5h ngày 7/12.

Bốn ngư dân xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, ra khơi đánh cá trên thuyền nan dài 6 m, công suất 15CV. Khi cách bờ khoảng 30 m, thuyền bị chìm, anh Trần Như Đông (35 tuổi), Trần Như Đức (38 tuổi) bơi được vào bờ.

Ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ tịch xã Ngư Thủy, cho hay do sóng to, nước chảy xiết và trời rét nên hai người còn lại bị cuốn mất tích. Xã đang huy động 70 người gồm công an, biên phòng, dân quân và ngư dân tìm kiếm.

Chính quyền xã Ngư Thủy cũng liên hệ với xã giáp ranh Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Trước đó sáng 6/12, tàu cá công suất 50CV do ông Trịnh Thừa, 35 tuổi, làm thuyền trưởng cùng 4 ngư dân thả lưới trên vịnh Nha Trang, Khánh Hòa, bị sóng đánh chìm. 5 người ôm can nhựa nhảy xuống biển, sau một giờ thì được cứu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay vịnh Bắc Bộ, bắc và giữa Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc cấp 5-6, biển động, sóng cao 2-4 m.

Hoàng Táo