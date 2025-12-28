Hai ngôi nhà xây 'chênh vênh' trên vách đá nhìn ra thung lũng

Khi đội ngũ kiến trúc sư lần đầu đặt chân đến mảnh đất ở Serra Negra (Brazil), nơi này gần như bị bỏ quên với cỏ dại mọc cao quá đầu. Sau vài tuần dọn dẹp mà không chặt cây, họ phát hiện ra một phiến đá lớn nằm trên mép vực, nhìn thẳng ra thung lũng. Vị trí này ngay lập tức được KTS chọn làm điểm nhấn chính của dự án.

Theo KTS, khung cảnh ở đây vốn đã đủ đẹp, nhiệm vụ của người thiết kế là tạo ra những căn nhà hài hòa mà không làm thay đổi những gì sẵn có.