Hai ngôi chùa cổ kề nhau bên hồ Tây

Chùa thờ Phật và thờ Mẫu, có 5 gian, 3 gian bảo điện. Các nếp nhà được xây dựng hướng Đông gồm tam quan, chùa chính, điện mẫu, nhà tăng, nhà phụ.

Chùa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1996.