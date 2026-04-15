Hai nghị sĩ Mỹ đồng loạt từ chức vì bê bối tình dục

Hạ nghị sĩ Dân chủ Eric Swalwell và Hạ nghị sĩ Cộng hòa Tony Gonzales cùng từ chức ngày 14/4, ngay trước khi Hạ viện Mỹ khởi động quy trình bãi nhiệm, nhằm tránh một cuộc bỏ phiếu có thể khiến họ nhanh chóng bị khai trừ khỏi cơ quan lập pháp này.

Swalwell, thành viên đảng Dân chủ, từ chức vài ngày sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ông bị một nhân viên cũ cáo buộc tấn công tình dục. Ba phụ nữ khác cũng tố cáo ông Swalwell gửi ảnh, tin nhắn nhạy cảm cho họ. Bê bối khiến Ủy ban Đạo đức Hạ viện, Văn phòng Công tố Manhattan tuyên bố mở cuộc điều tra.

Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đêm 13/4, ông Swalwell thừa nhận những "sai lầm trong phán đoán đã mắc phải trong quá khứ", gửi lời xin lỗi tới gia đình, nhân viên và cử tri.

"Tôi sẽ chống lại các cáo buộc nghiêm trọng và sai trái nhắm vào mình, nhưng phải chịu trách nhiệm và đối mặt với những sai lầm đã thực sự gây ra", ông Swalwell viết.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Eric Swalwell (trái) và Hạ nghị sĩ Cộng hòa Tony Gonzales. Ảnh: Well News

Cuộc bầu cử đặc biệt để thay thế ông Swalwell đại diện khu vực bầu cử số 14 của bang California dự kiến diễn ra ngày 16/6.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Tony Gonzales cũng từ chức khi đang bị Ủy ban Đạo đức Hạ viện điều tra. Hồi tháng 3, nghị sĩ đến từ Texas này thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với một nhân viên cũ. Ông cũng bị cáo buộc gửi tin nhắn khiếm nhã cho một cựu nhân viên chiến dịch tranh cử, nhưng không thừa nhận.

Việc ông Swalwell và ông Gonzales chủ động từ chức giúp lãnh đạo hai đảng tránh một quy trình bãi nhiệm phức tạp và nhiều rủi ro về mặt chính trị, vốn hiếm khi xảy ra trong lịch sử quốc hội Mỹ. Từ trước tới nay, Hạ viện Mỹ mới bãi nhiệm 6 nghị sĩ.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và lãnh đạo phe Dân chủ Hakeem Jeffries đều đồng ý với quyết định từ chức của hai nghị sĩ, dù trước đó chưa công khai kêu gọi hai người rời ghế.

Đức Trung (Theo CNN, SF Chronicle, Guardian)