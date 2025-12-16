Hai nghi phạm xả súng ở Australia theo 'tư tưởng IS'

Thủ tướng Australia cho biết hai cha con Akram đã bị thúc đẩy bởi tư tưởng của tổ chức IS khi nổ súng vào lễ hội trên bãi biển Bondi.

"Tư tưởng đã tồn tại hơn một thập kỷ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã dẫn đến tâm lý thù hận, trong trường hợp này là việc sẵn sàng giết người hàng loạt", Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm nay phát biểu về vụ xả súng hàng loạt vào lễ hội Hanukkah của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi ở Sydney ngày 14/12.

Hai nghi phạm trong vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng được xác định là Naveed Akram, 24 tuổi, và bố ruột Sajid Akram, 50 tuổi. Cảnh sát đã bắn chết Sajid, trong khi Naveed bị bắt tại hiện trường và đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Đội cứu hộ di chuyển người bị thương trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi, Sydney ngày 14/12. Ảnh: AP

Thủ tướng Albanese xác nhận Naveed Akram từng lọt vào tầm ngắm của Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO) hồi tháng 10/2019. Naveed bị điều tra trong 6 tháng vì cáo buộc có liên hệ với những người liên quan đến một chi nhánh của IS, theo ABC.

"Hai người liên quan tới anh ta đã bị buộc tội và kết án tù, nhưng vào thời điểm đó, anh ta không được coi là mối đe dọa", ông nói.

Lãnh đạo Australia cũng nói rằng dù các nghi phạm được thúc đẩy bởi hệ tư tưởng cực đoan, "không có bằng chứng nào cho thấy họ là thành viên nhóm khủng bố".

Diễn biến từng phút của vụ xả súng tại bãi biển Australia Diễn biến từng phút vụ xả súng tại bãi biển Australia. Video: BBC

Ông Albanese cho hay cảnh sát đã thu giữ nhiều vũ khí từ nhà riêng của hai nghi phạm ở Bonnyrigg và một nơi họ thuê tại Campsie. Ông thêm rằng cảnh sát đang chờ thẩm vấn Naveed để cố gắng làm sáng tỏ sự việc. "Đã nắm được rất nhiều thông tin về hai cha con anh ta", ông nói.

Mal Lanyon, ủy viên cảnh sát bang New South Wales, nói cảnh sát sẽ truy tố Naveed. Ông từ chối bình luận về các thông tin cho rằng tìm thấy tuyên ngôn hoặc lá cờ đen của IS trong xe của hai nghi phạm.

Thanh Tâm (Theo AFP, ABC, Guardian)