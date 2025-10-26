Hai nghi phạm cướp bảo tàng Louvre bị bắt

Hai nghi phạm bị bắt liên quan đến vụ cướp số trang sức quý giá từ bảo tàng Louvre ở trung tâm thủ đô Paris, Pháp, tuần trước.

Hãng thông tấn AFP hôm nay dẫn lời hai nguồn tin an ninh cho biết một nghi phạm bị bắt vào khoảng 22h ngày 25/10 tại sân bay Paris-Charles de Gaulle khi đang chuẩn bị lên máy bay đến Algeria. Nghi phạm thứ hai bị bắt không lâu sau đó tại Paris, theo tờ Le Parisien.

Cả hai nghi phạm đều ngoài 30 tuổi và đến từ khu vực Seine St-Denis bên ngoài thủ đô Pháp.

Các thành viên của đội pháp y kiểm tra một cửa sổ tại bảo tàng Louvre sau vụ cướp hôm 19/10. Ảnh: Reuters

4 nghi phạm sáng 19/10 đỗ xe bên ngoài bảo tàng rồi dùng thang nâng đột nhập vào tầng hai của bảo tàng Louvre. Khi vào bên trong, nhóm nghi phạm cắt lớp kính bảo vệ và lấy đi các món đồ bên trong.

Tổng giá trị trang sức mà nhóm này lấy đi trong 7 phút diễn ra vụ cướp là khoảng 102 triệu USD. Theo cảnh sát Pháp, các nghi phạm đã đánh rơi một vương miện nạm kim cương khi tẩu thoát.

Vụ cướp khơi lại tranh cãi về tình trạng thiếu an ninh tại các bảo tàng Pháp. Đánh giá của Cơ quan Kiểm toán Tối cao Pháp trong giai đoạn 2019-2024 cho rằng quá trình nâng cấp an ninh tại bảo tàng Louvre "bị chậm trễ kéo dài" và chỉ 1/4 số cửa ra vào có camera giám sát.

Trong khi đó, bảo tàng Louvre khẳng định các tủ trưng bày trang sức không phải loại dễ bị phá vỡ, được lắp đặt vào năm 2019.

Chiếc xe thang được nhóm cướp sử dụng để đột nhập bảo tàng Louvre sáng 19/10. Ảnh: AFP

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)