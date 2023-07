Hai nghi can giết người sa lưới sau 2 tháng trốn ở Campuchia

Nghệ AnHồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế bị bắt tại Campuchia, sau hai tháng đoạt mạng người đàn ông 43 tuổi vì mâu thuẫn khi uống bia.

Ngày 12/7, Sao, 37 tuổi và Thế, 29 tuổi, cùng trú xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Sao và Thế (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 21h ngày 8/5, trong lúc ngồi uống bia tại nhà hàng ở xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, Sao và Thế xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông 43 tuổi, trú xã Hưng Thành.

Nhà chức trách cáo buộc, Sao và Thế cầm dao tấn công, đâm nhiều nhát vào người này khiến tử vong. Hai nghi can sau đó vượt biên theo đường tiểu ngạch, trốn sang Campuchia.

Tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an nhiều tỉnh và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia truy tìm thủ phạm.

Đến đầu tháng 7, nhà chức trách lần ra hành tung của Sao và Thế.

Đức Hùng