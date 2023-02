Hai nghi can chém chết người va chạm giao thông bị bắt

Bình DươngĐặng Hoàng Gim, 28 tuổi, cùng Nguyễn Hoàng Phương bị bắt sau hai ngày chém chết người va quẹt xe trên đường và làm một người khác trọng thương.

Ngày 14/2, Gim và Phương bị Công an Bình Dương bắt khẩn cấp về hành vi Giết người. Nhiều người tham gia truy sát các nạn nhân đang tiếp tục bị truy bắt.

Gim và Phương gây án khi được nhóm bạn nhờ đánh nhóm Lâm Văn Vui, Nguyễn Văn Vũ Em do va quẹt xe trên đường.

Hai nghi can bị bắt. Ảnh: Yên Khánh

Theo điều tra, chiều 12/2, anh Vui và Vũ Em cùng một số người bạn rủ nhau đi nhậu. Đến đoạn đường Thuận Giao 20 (TP Thuận An), Vũ Em bị xe máy do Trần Thúc Bảo (40 tuổi, quê An Giang) cầm lái va trúng. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến cãi nhau, được mọi người căn ngăn nên bỏ đi.

Tuy nhiên Bảo không bỏ qua, gọi một số người (trong đó có Gim và Phương) mang dao, mã tấu truy đuổi nhóm anh Vui để trả thù. Đến trước cổng chợ Thuận Giao thấy Vũ Em và Vui, nhóm Bảo cầm mã tấu xông vào chém nhiều nhát khiến hai nạn nhân gục tại chỗ.

Nhóm thanh niên truy sát đối thủ trên đường. Ảnh: Thái Hà

Được người dân đưa đi cấp cứu, song anh Vui không qua khỏi, Vũ Em bị thương nặng.

Yên Khánh - Phước Tuấn