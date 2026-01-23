Hai nghi can bị bắt trong vụ thi thể người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương

Đồng ThápQuá trình điều tra vụ thi thể người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương, cảnh sát bắt 2 nghi can về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép

Thông tin được đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết tại buổi họp giao ban báo chí tháng 1, chiều 23/1.

Theo đại tá Tân, ngay sau khi khám nghiệm hiện trường vụ án, cơ quan điều tra đã tiến hành các mũi trinh sát từ địa bàn TP HCM đến khu vực biên giới tỉnh An Giang để truy bắt nghi phạm.

Các thông tin về nhân thân bị can và động cơ gây án, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết "sẽ thông tin sau" do vụ án đang trong giai đoạn điều tra.

đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trả lời tại họp báo. Ảnh: Hoàng Nam

Trước đó, khoảng 13h chiều 24/11, nhiều tài xế ôtô chạy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (hướng TP HCM về miền Tây) khi đến đoạn qua xã Mỹ Lợi phát hiện thi thể người đàn ông ở làn số 1 (sát dải phân cách). Họ hốt hoảng đánh lái qua làn số 2 tránh né, đồng thời trình báo cảnh sát.

Nạn nhân mặc quần dài, áo thun dài tay màu đen, chân chỉ còn mang một chiếc giày thể thao màu trắng, phần đầu và mặt có nhiều vết máu. Xung quanh hiện trường không có ôtô, xe máy hoặc phương tiện khác.

Khi cảnh sát điều tra hiện trường, tổ tuần tra kiểm soát cao tốc phải điều tiết các phương tiện di chuyển chậm khiến cao tốc ùn ứ cục bộ.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân tên Aeron Lee Khei Chen, quốc tịch Malaysia, vừa từ Malaysia đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h trưa nay.

Liên quan vụ án, UBND tỉnh đã thưởng nóng cho ba tập thể gồm phòng Cảnh sát Hình sự, phòng An ninh điều tra và phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Nam An