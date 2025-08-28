Hai ngày sau mưa lớn, Hà Nội còn điểm ngập sâu nửa mét

Trưa 28/8, trên đường Võ Chí Công, đoạn đối diện Lotte Mall Tây Hồ, đoạn đường dài khoảng 400 m ở cả hai chiều bị ngập sâu nửa mét.
Không có biển cảnh báo, không có người hướng dẫn, nhiều người cố vượt qua đoạn ngập dẫn tới xe chết máy.
Ôtô cũng bị chết máy, tài xế bỏ xe lại chờ cứu hộ. Hôm qua, hai chiếc xe buýt cũng gặp tình cảnh tương tự khi đi qua đoạn đường này.
Một nhân viên bảo vệ tại Lotte Mall Tây Hồ cho biết so với hôm qua đoạn đường này nước đã rút nhưng tốc độ chậm. Khu vực ngập theo quan sát chỉ có một cống thoát nước.
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, Võ Chí Công là một trong 8 điểm ngập còn lại sau đợt mưa từ 25 đến 27/8. Ngoài ra, còn các điểm sau: ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa, đường Ngọc Lâm, Đàm Quang Trung, Cổ Linh, các hầm chui số 3, 5, 6 và km9+656 đại lộ Thăng Long, Triều Khúc, Yên Xá.
Ảnh hưởng bão Kajiki, Hà Nội mưa lớn, 30 trên tổng số 126 xã, phường mưa 300-400 mm. Toàn thành phố ghi nhận gần 100 điểm ngập, trong đó có những điểm rất sâu tới một mét như Dương Đình Nghệ.
Cách điểm ngập ở Võ Chí Công hơn chục km, tại đường gom đại lộ Thăng Long, nước vẫn dâng cao, bắt đầu từ đoạn qua Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam kéo dài khoảng 4 km qua khu đô thị An Khánh, có đoạn ngập sâu cả mét.
Người đi đường hỗ trợ nhau đẩy xe qua đoạn ngập. Nhiều xe máy cố vượt qua đoạn nước sâu dẫn tới bị chết máy.
Tại các điểm ngập, luôn có những người sử dụng xe kéo chở người qua chỗ ngập với giá 20.000 đồng/lượt.
Nhiều người dân bị mắc kẹt, không thể di chuyển bằng cả xe điện lẫn xe xăng khi nước mênh mông.
Ôtô, xe máy khi di chuyển tới đây đều phải quay đầu tìm hướng đi khác.
Lý giải nguyên nhân đại lộ Thăng Long còn ngập dù trời đã dứt mưa, đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội từng chia sẻ tại phía Tây Hà Nội, các dự án thoát nước cơ bản chưa được triển khai nên chỉ chịu được lượng mưa dưới 50 mm. Trong khi thực tế các phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, Đan Phượng nơi tuyến đường đi qua đều mưa trên 200 mm.
Cốt nền hầm chui dân sinh của đại lộ Thăng Long thấp, chỉ 4,9-5,2 m, trong khi mực nước sông Nhuệ (nơi thoát nước tự nhiên của đại lộ Thăng Long) ngày 27/8 tại Hà Đông là 5,63 m, vượt báo động một. Do nước sông Nhuệ đang cao nên nước từ đây không thể thoát tự nhiên ra sông.
Đường Võ Chí Công đoạn qua vị trí ngập cũng có cốt nền thấp, vốn là đồng ruộng, hệ thống thoát nước chưa được hoàn chỉnh nên trở thành "túi nước".
Hình ảnh ngập trên đường Võ Chí Công chiều 28/8. Video: Hoàng Phong
Phạm Chiểu