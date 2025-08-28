Hai ngày sau mưa lớn, Hà Nội còn điểm ngập sâu nửa mét

Ôtô cũng bị chết máy, tài xế bỏ xe lại chờ cứu hộ. Hôm qua, hai chiếc xe buýt cũng gặp tình cảnh tương tự khi đi qua đoạn đường này.

Một nhân viên bảo vệ tại Lotte Mall Tây Hồ cho biết so với hôm qua đoạn đường này nước đã rút nhưng tốc độ chậm. Khu vực ngập theo quan sát chỉ có một cống thoát nước.