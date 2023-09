Hai ngân hàng ngoại lãi lớn tại Việt Nam

6 tháng đầu năm nay, HSBC và Shinhan Việt Nam ghi nhận lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngân hàng HSBC Việt Nam công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm với mức lãi sau thuế 2.650 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Dư nợ cho vay của nhà băng ngoại này chỉ tăng 1% so với đầu năm song thu nhập lãi thuần đạt 4.000 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ 2022. Lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng khá 8% lên 433 tỷ. Riêng mảng kinh doanh ngoại hối kém hơn khi lãi từ hoạt động này giảm 40% xuống 372 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 6, tỷ lệ nợ xấu của HSBC ở mức 0,17%, tăng nhẹ so với mức 0,13% hồi đầu năm. Tổng tài sản của nhà băng này tính đến hết quý II ở mức 190.290 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm do giảm chứng khoán đầu tư và lượng tiền gửi tại các ngân hàng khác.

Với Ngân hàng Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank), nửa đầu năm nay cũng ghi nhận lãi sau thuế gấp rưỡi cùng kỳ 2022, đạt gần 2.400 tỷ đồng.

Nhà băng này không công bố chi tiết báo cáo tài chính, tuy nhiên với mức lợi nhuận tăng trưởng mạnh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của Shinhan Bank tăng từ 14,7% hồi đầu năm lên hơn 17% vào cuối quý II.

Hai nhà băng ngoại ghi nhận mức lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm, trái ngược với bức tranh chung của các ngân hàng trong nước khi ghi nhận mức lãi chững lại.

Lợi nhuận của HSBC và Shinhan Việt Nam hiện tương đương với một số nhà băng nội như TPBank hay MSB.

Quỳnh Trang