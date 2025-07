Hai nâng cấp màn hình dự kiến trên iPhone 17

Bốn phiên bản của iPhone 17 được cho là sẽ có viền màn hình mỏng hơn và giao diện Dynamic Island mới.

Theo kênh Digital Chat Station, Apple sẽ trang bị viền siêu mỏng trên các mẫu iPhone 17 ra mắt vào tháng 9, thay vì chỉ hai phiên bản Pro và Pro Max như năm ngoái. Nhiều trang công nghệ đánh giá thông tin này chính xác vì nhiều khả năng Apple sẽ đưa màn hình ProMotion lên cả iPhone 17 và 17 Air.

Giao diện iOS 26 sẽ xuất hiện trên iPhone 17. Ảnh: Apple

Nâng cấp thứ hai là giao diện Dynamic Island kiểu mới, nhưng chưa có thông tin chi tiết. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng kích thước Dynamic Island có thể được làm nhỏ hơn, nhưng chưa rõ thay đổi này sẽ xuất hiện trên iPhone 17 hay iPhone 18.

Thế hệ iPhone 2025 sẽ ra mắt vào tháng 9 với bốn phiên bản iPhone 17, 17 Air, 17 Pro và 17 Pro Max. Trong đó, iPhone 17 Air là dòng hoàn toàn mới, thay thế mẫu Plus. Theo các chuyên gia Ming-Chi Kuo và Majin Bu, máy dự kiến mỏng 5,5 mm, trong khi đa số smartphone trên thị trường khoảng 7-9 mm, trọng lượng 145 gram, nhẹ hơn 25 gram so với mức 170 gram của iPhone 16. Sản phẩm có giá tương đương iPhone Plus, khởi điểm 800 USD, nằm ở phân khúc tầm trung, sử dụng chip A19.

Hai mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được cho là sẽ thay đổi thiết kế và trở lại sử dụng vỏ nhôm. Cụm camera vuông trên iPhone 16 Pro được mở rộng thành hình chữ nhật, tương tự Pixel 9 Pro của Google. Diện tích phần này khá lớn, ba ống kính vẫn giữ cách bố trí tam giác và nằm bên trái, còn đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar được chuyển sang phải và xếp dọc. Ngoài chip xử lý A19 Pro và RAM tăng lên 12 GB, hai mẫu Pro sẽ có ống tele 48 megapixel.

Huy Đức (theo Apple Insider, Macrumors)