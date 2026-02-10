Hai nâng cấp camera dự kiến trên iPhone 18 Pro

Apple được cho là đang thử nghiệm ống kính thay đổi khẩu độ cho camera chính và tele thế hệ mới nhằm gia tăng khoảng cách với đối thủ Android.

Theo Digital Chat Station, tài khoản Weibo thường cung cấp thông tin chính xác về thiết bị chưa ra mắt, Apple đang tập trung cải thiện khả năng thu sáng và kiểm soát độ sâu trường ảnh cho dòng iPhone 18 Pro, dự kiến ra mắt mùa thu tới.

Thay đổi quan trọng nhất nằm ở camera chính. Khác với thế hệ từ 14 Pro đến 17 Pro có khẩu độ cố định ƒ/1.78, 18 Pro cho phép điều chỉnh khẩu độ ống kính. Khẩu độ biến thiên giúp camera thích nghi tốt hơn trong các điều kiện ánh sáng khác nhau, như tăng khẩu độ để thu sáng khi chụp đêm và giảm khẩu khi chụp ngoài trời nắng gắt để tránh cháy sáng.

Nâng cấp mới cũng giúp người dùng chủ động hơn trong tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên thay vì phụ thuộc vào thuật toán phần mềm. Trước đây, Samsung từng đưa công nghệ này lên Galaxy S9 và S10 vào năm 2018-2019, nhưng sau đó đã loại bỏ do vấn đề chi phí và độ dày thân máy. Apple được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa công nghệ để mang lại hiệu quả thực tế cao hơn.

iPhone 18 Pro Max với ba màu sắc mới có thể xuất hiện. Ảnh:9to5Mac

Bên cạnh camera chính, ống tele trên iPhone 18 dòng Pro cũng được thử nghiệm với khẩu độ lớn hơn mức ƒ/2.8 trên 17 Pro. Việc mở rộng sẽ giải quyết điểm yếu của camera tele là chụp thiếu sáng kém. Cải tiến giúp máy thu được nhiều ánh sáng hơn, giảm nhiễu hạt, tăng tốc độ màn trập và tạo sự tách biệt chủ thể với hậu cảnh tốt hơn khi chụp chân dung từ xa.

Ngoài ra, Apple được cho là sẽ tích hợp bộ chuyển đổi tiêu cự cho ống tele để tăng khả năng zoom và camera trước có thể nâng độ phân giải lên 24 megapixel so với mức 18 megapixel trên thế hệ iPhone 17 hiện nay.

Theo lộ trình ra mắt sản phẩm mới của Apple, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max dự kiến ra mắt vào tháng 9 cùng với iPhone màn hình gập đầu tiên, trong khi bản tiêu chuẩn và iPhone Air 2 được cho là sẽ dời sang đầu năm 2027.

Huy Đức (theo MacRumors)